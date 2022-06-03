10 طرق لدعم أطفالك حتى يتمكنوا من تحقيق أحلامهم وأهدافهم

بالنسبة للعديد من الآباء، فإن دعم أطفالهم لتحقيق أحلامهم وأهدافهم يمثل أولوية، على الرغم من أننا في بعض الأحيان لا نعرف تمامًا كيفية القيام بذلك، الآباء والأمهات الذين يبحثون عن طرق لإرشاد الأطفال لاكتشاف مواهبهم دون أن يشعروا بالضغط أو الإرهاق، فأنت بالفعل على المسار الصحيح.

وفقًا لموقع “برايت سايد” نوضح كيف يمكن دعم الأطفال لتحقيق أهدافهم.

1- تجنب التحيز

نشأ الكثير منا على فكرة خاطئة، مفادها أن الأنشطة النسائية أقل قيمة، ولكن من الصحيح تمامًا أن ابنك يجد أنه من المثير للاهتمام تعلم كيفية الطهي، بينما ابنتك شغوفة بالسيارات.

في مثل هذه الأوقات، من الأفضل تجنب الحكم على الأنشطة التي يستمتعون بها وطمس هذا الخط الفاصل بين "الأشياء الخاصة بالأولاد والبنات"، يمكن للجميع تحسين مهاراتهم في أي مجال يجعلهم سعداء.

2- امنحهم الحرية

لقد تخيلنا جميعًا أن يصبح أطفالنا خبراء في نشاط معين نتحمس له، لكن الحقيقة هي أنهم ربما لا يشاركوننا جميع أذواقنا، بدلاً من ذلك، انظر إلى ما يلفت انتباههم، وما الذي يجعلهم يبتسمون، من خلال السماح لهم بالاستكشاف سيكون من الأسهل تحديد أفضل ما يفضلونه، وستكون قادرًا على إنشاء رابطة أفضل من خلال إظهار الاهتمام بما يحبون القيام به.

3- لا تستهين بقدراتهم

منذ سن مبكرة، من الممكن تحديد اهتمامات الأطفال من الفنية إلى العملية، ستصبح هذه الأذواق جزءًا من شخصيتهم عندما يكبرون ويمكن أن تكون جسرًا لمستقبل مبدع للغاية، لذلك من المهم عدم التقليل من شأن المواهب التي قد لا يكون لها وظيفة عملية بالنسبة للبالغين أو انتقادها.

نشأ الكثير منا على عبارات مثل "هذه الهواية لن تمنحك وظيفة جيدة" أو "من الأفضل أن تفعل شيئًا آخر يكون مفيدًا لشيء ما". ولكن حان الوقت لتغيير هذا النهج، فكر فيما يجعل أطفالك سعداء وادعمهم ليكونوا في أفضل حالاتهم.

4- يسمح بالارتجال

إذا كان أطفالك لا يعرفون حتى الآن ما يحبون القيام به ولا يحلمون بمهنة معينة، فامنحهم الوقت بينما يجدون شغفهم، لا تتوقف عن التفاعل معهم، قم بدمج الألعاب والأنشطة في روتينهم اليومي، حيث إنها أساسية بالنسبة لهم لتطوير المهارات والمعرفة التي ستساعدهم في المستقبل.

5- لا تفرط في جدول أعمالهم

كبالغين، نعتقد أن ممارسة نشاط تلو الآخر في يومنا هذا هو مرادف لكونك منتجًا، لكن الأطفال يحتاجون إلى وقت فراغ، لذا فإن الخيار الأفضل هو عدم إرهاقهم بالأنشطة لمجرد أننا نعتقد أنه كلما زاد عدد الأشياء التي يقومون بها، زاد نجاحهم، عندما يتحمل الأطفال الكثير من المسؤوليات اللامنهجية، فقد يؤثر ذلك عليهم عاطفيا، تذكر أنه من الصحيح جدًا قضاء لحظات من الراحة.

6. اسمح لهم بتجربة أشياء مختلفة

مثلما نشعر بالملل من القيام بنفس الشيء مرارًا وتكرارًا ، قد يتعب الأطفال من نشاط واحد ويريدون استكشاف الآخرين. هذا جزء طبيعي من عملية نموهم، تتمثل إحدى طرق دعمهم في المشاركة بنشاط في المساعدة في العثور على النوادي أو الألعاب أو المساحات، حيث يقومون بالنشاط الجديد الذي يثير اهتمام طفلك، إن التواجد في بيئة يشارك فيها الآخرون ما يعجبهم وما يكرهون سيجعلهم يشعرون بالدعم.

7- علم بالقدوة

غالبًا ما تستغرق المسؤوليات اليومية للوالدين الكثير من الوقت خارج جدول الأعمال، ولكن من الضروري إفساح المجال للهوايات التي نستمتع بها. عدم الانخراط في أنشطة أطفالنا يمكن أن يحولنا إلى آباء بعيدين ويكون له تداعيات على نموهم العاطفي.

على العكس من ذلك، إذا شاركنا اللحظات التي نهتم فيها بأذواقهم، وحيث يمكنهم رؤيتنا سعداء وممتعين لفعل ما نحب، فسوف يتعلمون من مثالك للاستمتاع بمواهبهم.