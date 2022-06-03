الجمعة 03 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع موظف بالمعاش فى تصادم دراجتين ناريتين بمنيا القمح

جثة
جثة
ads

وقع حادث تصادم صباح اليوم الجمعة، بين دراجتين بخاريتين بطريق "كفر الشاويش – منيا القمح"، والذي أسفر عن مصرع موظف بالمعاش.

على الفور انتقلت الأجهزة المعنية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى منيا القمح. 

كان قد تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بإشارة مستشفى منيا القمح المركزي، بوصول "أحمد. م. م" 56 عامًا مقيم كفر الشاويش، جثة هامدة، وتبين من التحريات حدوث الوفاة إثر إصابته نتيجة حادث تصادم وقع بين دراجتين بخاريتين بطريق "كفر الشاويش- منيا القمح".

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة بمركز بمنيا القمح، التى صرحت  بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

المباحث الجنائية تحريات المباحث محضر بالواقعة صباح اليوم الجمعة دراجتين ناريتين منيا القمح مركز شرطة منيا القمح

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحالف «شلة» التوريث والدعاة الجدد ضد أسامة أنور عكاشة

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة القاهرة

لينك بوابة التعليم الأساسي 2022 لنتيجة الشهادة الإعدادية

بعد ظهورها فى القاهرة.. روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 فى جميع المحافظات

نتائج 3 إعدادى| نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الشرقية بالاسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

منظور مستقبلي لأهمية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.. الأردن نموذجا

أميرة ملش

فى بيتنا مريض نفسى

ماجد حبته

مصر تستطيع.. بالصناعة

د. محمد عفيفي

5 يونيو 67

حسين دعسة

السلاح يتفوق على الغذاء!

خالد عكاشة

وقائع ما يجرى فى الشرق الأوكرانى

ميرفت دهان

التعدد.. فهم خاطئ لمؤسسة الزواج

محمد العسيري

الشامتون فى صلاح.. وجايزة طارق إمام

صور

مجدى يعقوب يحضر نصف نهائى بطولة الاسكواش بالجونة

الوداد «يقتنص» دورى الأبطال من الأهلى

بيراميدز يهز شباك المصرى بثلاثية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتدى على موكب تشييع جثمان الصحفية غفران وراسنة

صحيفة إسرائيلية: مُحادثات بين «العدل» و«الليكود» لتشكيل حكومة بديلة

«رصاصة اخترقت صدرها».. استشهاد صحفية فلسطينية برصاص الاحتلال