مصرع موظف بالمعاش فى تصادم دراجتين ناريتين بمنيا القمح

وقع حادث تصادم صباح اليوم الجمعة، بين دراجتين بخاريتين بطريق "كفر الشاويش – منيا القمح"، والذي أسفر عن مصرع موظف بالمعاش.

على الفور انتقلت الأجهزة المعنية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى منيا القمح.

كان قد تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بإشارة مستشفى منيا القمح المركزي، بوصول "أحمد. م. م" 56 عامًا مقيم كفر الشاويش، جثة هامدة، وتبين من التحريات حدوث الوفاة إثر إصابته نتيجة حادث تصادم وقع بين دراجتين بخاريتين بطريق "كفر الشاويش- منيا القمح".

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة بمركز بمنيا القمح، التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.