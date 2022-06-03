إصابة شخصين إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى فيصل

نشبت مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بين عدد من الأشخاص بمنطقة فيصل في الجيزة، مما أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة فيصل، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبيَّن أن مشاجرة نشبت بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص وأصحاب المحلات، بسبب خلافات بينهم، مما أسفر عن إصابة شخصين بجروح وكدمات، وتم نقلهما إلى المستشفى في حالة صحية حرجة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، والاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.