أحمد إبراهيم يفوز بالمركز الثالث فى بطولة كأس مصر المفتوحة لكمال الأجسام

فاز اللاعب أحمد إبراهيم بالميدالية البرونزية في بطولة كأس مصر المفتوحة لكمال الأجسام في وزن 95 كيلو، والذي ينظمها الاتحاد المصري لكمال الأجسام، بحصور الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد.

ونافس أحمد إبراهيم مع العديد من اللاعبين القادمين من جميع المحافظات، لكنه كان من أكثر اللاعبين مطابقة للمواصفات والشروط الخاصة بمسابقة كأس مصر المفتوحة لكمال الأجسام ليحصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية ويفوز بالميدالية البرونزية، تحت قيادة تحكيمية من الحكم الدولي محمد محسن، وأشرف على تدريبه المدرب سامح فؤاد.

يذكر أن اللاعب أحمد إبراهيم انضم إلى نادي اتحاد الشرطة الرياضي بالقاهرة، ليكون لاعبًا لكمال الأجسام في النادي ويشارك في المسابقات المحلية والدولية باسم النادي.