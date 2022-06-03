يرغب الكثير من المواطنين في معرفة تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 3 يونيو 2022 ودرجات الحرارة لذلك يلجأون إلى محركات البحث العالمي.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 3 يونيو 2022 ودرجات الحرارة

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال يوم الجمعة في القاهرة الكبرى وباقي المحافظات حيث يسود طقس حار في أغلب محافظات الجمهورية خلال ساعات النهار في حين تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض خلال ساعات الليل حيث يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية ووسط سيناء والزوجة البحري ومعتدل في محافظات الصعيد.

وتكون درجات الحرارة كما يلي:-

محافظة القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة.



محافظة الإسكندرية العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة.



محافظة مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة.



محافظة بورسعيد العظمى 31 والصغرى 21 درجة.



محافظة دمياط العظمى 30 والصغرى 21 درجة.



محافظة الإسماعيلية العظمى 35 والصغرى 20 درجة.



محافظة السويس العظمى 34 والصغرى 20 درجة.



محافظة بنى سويف العظمى 36 والصغرى 21 درجة.



محافظة المنيا العظمى 36 والصغرى 21 درجة.



محافظة أسيوط العظمى 37 والصغرى 22 درجة.



محافظة سوهاج العظمى 38 والصغرى 24 درجة.



محافظة قنا العظمى 39 والصغرى 25 درجة.

محافظة الأقصر العظمى 40 والصغرى 26 درجة.

محافظة أسوان العظمى 42 والصغرى 20 درجة.

محافظة البحيرة العظمى 38 والصغرى 20 درجة

محافظة الشرقية العظمى 36 والصغرى 19 درجة.



شبورة مائية على الطرق السريعة يوم الجمعة 3 يونيو 2022

يتابع تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 3 يونيو 2022 ودرجات الحرارة الكثير من المواطنين حيث تشهد الطرق السريعة المؤدية إلى محافظات القاهرة الكبرى ومدن القناة ومحافظات الوجه البحرى ووسط سيناء شبورة مائية من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة السابعة صباحا مما يؤدي إلى ركود في حركة السير طوال ساعات الشبورة تجنبا لوقوع حوداث و إزهاق أرواح المواطنين خاصة مع ارتفاع نسب الرطوبة.

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