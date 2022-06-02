الخميس 02 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 9 إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص فى الغربية

اسعاف
اسعاف
ads

أصيب 9 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي "القاهرة- طنطا" بمحافظة الغربية.

وفور إبلاغها، انتقلت الأجهزة الأمنية وهرعت 3 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين إصابة 9 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسد، نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص بعد أن انحرفت عجلة القيادة بيد السائق بسبب السرعة الزائدة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي، لتلقي الإسعافات الأولية، والعلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الغربية حادث انقلاب سيارة ميكروباص 9 أشخاص

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحالف «شلة» التوريث والدعاة الجدد ضد أسامة أنور عكاشة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 برقم الجلوس

بعد ظهورها فى القاهرة.. روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 فى جميع المحافظات

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة القاهرة

لينك بوابة التعليم الأساسي 2022 لنتيجة الشهادة الإعدادية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 برقم الجلوس فقط فى جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

منظور مستقبلي لأهمية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.. الأردن نموذجا

أميرة ملش

فى بيتنا مريض نفسى

ماجد حبته

مصر تستطيع.. بالصناعة

د. محمد عفيفي

5 يونيو 67

حسين دعسة

السلاح يتفوق على الغذاء!

خالد عكاشة

وقائع ما يجرى فى الشرق الأوكرانى

ميرفت دهان

التعدد.. فهم خاطئ لمؤسسة الزواج

محمد العسيري

الشامتون فى صلاح.. وجايزة طارق إمام

صور

مجدى يعقوب يحضر نصف نهائى بطولة الاسكواش بالجونة

الوداد «يقتنص» دورى الأبطال من الأهلى

بيراميدز يهز شباك المصرى بثلاثية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتدى على موكب تشييع جثمان الصحفية غفران وراسنة

صحيفة إسرائيلية: مُحادثات بين «العدل» و«الليكود» لتشكيل حكومة بديلة

«رصاصة اخترقت صدرها».. استشهاد صحفية فلسطينية برصاص الاحتلال