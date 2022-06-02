إصابة 9 إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص فى الغربية

أصيب 9 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي "القاهرة- طنطا" بمحافظة الغربية.

وفور إبلاغها، انتقلت الأجهزة الأمنية وهرعت 3 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين إصابة 9 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسد، نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص بعد أن انحرفت عجلة القيادة بيد السائق بسبب السرعة الزائدة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي، لتلقي الإسعافات الأولية، والعلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.