الخميس 02 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة سيدتين فى انهيار جزئى لعقار بالوراق

انهيار جزئي لعقار
انهيار جزئي لعقار
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أصيبت سيدتين اليوم الخميس إثر سقوط سقف مطبخ منزل بحي الوراق شمال الجيزة.

تلقى اللواء عمرو طلعت مدير قطاع الشمال إشارة من شرطة النجدة بانهيار سقف مطبخ داخل منزل بشارع 35 مسجد الصحابة دائرة قسم الوراق.

وانتقل رجال الشرطة إلى موقع الحادث بقيادة العميد محمد سلامة مأمور القسم، والمقدم هاني مندور رئيس المباحث، وتبين انهيار سقف مطبخ نتج عنه إصابة سيدتين نقلتا إلى المستشفى للعلاج.

وانتقل مسئولو حي الوراق لاستصدار قرار بإخلاء المنزل دون المنقولات، وإيفاد لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لحصر الخسائر، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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