الخميس 02 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غلق جزئي لطريق الواحات فى الاتجاهين لمدة يومين

غلق جزئي لطريق الواحات
غلق جزئي لطريق الواحات
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أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، اليوم الخميس، عن غلق جزئى لطريق الواحات لمدة يومين لإنشاء كوبرى مشاة أمام سوق الجملة.

الشركة المنفذة لأعمال تطوير الطريق ستعمل على تركيب الباكيات المعدنية الخاصة بأعمال إنشاء كوبرى مشاة أمام سوق الجملة بطريق الواحات، مما يضطر الشركة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر لغلق طريق الواحات فى الاتجاهين جزئيا لمدة يومين.

يبدأ الغلق يوم غد الجمعة وينتهى بعد غد السبت على أن تتم الأعمال فى الفترة مابين الساعة الــ 1 صباحاً وحتى الساعة الــ 5 صباحاً فقط بالتناوب خلال فترة الأعمال، دون تعطيل الحركة المرورية.

الإدارة العامة لمرور الجيزة تنسق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية، مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتيسير الحركة المرورية بمحيط الأعمال.

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