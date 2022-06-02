السيطرة على حريق شقة سكنية بالحوامدية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بدائرة مركز شرطة الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، دون وقوع أى إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة مركز شرطة الحوامدية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق، وسيارتي إسعاف تحسبا لحالات الطوارئ، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق دون وقوع إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.