شراكة جديدة بين «سبورتس ميديا هب» و«برشلونة للابتكار» فى مجال التدريب الرياضى

وقعت شركة "سبورتس ميديا هب" إحدى شركات مجموعة "أون إير"، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مع شركة "نافس" وكيلاً عن "مركز برشلونة للابتكار الرياضي"، لتقديم خدمة تعليمية في صورة "دبلومة الإعلام والإدارة الرياضية" التي تقدمها "سبورتس ميديا هب" بالتعاون مع مركز برشلونة للابتكار الرياضي في الفترة من سبتمبر 2022 إلى فبراير 2023.

تستهدف الدبلومة العاملين في الأندية والاتحادات والهيئات الرياضية، وخريجي وطلبة الإعلام في مختلف الجامعات المصرية، والعاملين في مجالات الرياضة المختلفة، وتشمل أربعة مناطق هي الإعلام الرياضي، الإدارة الرياضية، القانون الرياضي، وعلم النفس الرياضي.

ووقع البروتوكول كل من الدكتورة منى مراد ممثلاً عن سبورتس ميديا هب، ومحمد حمودة ممثلاً عن شركة نافس، بحضور كل من الدكتور خالد فوزي مدير مجموعة أون اير، وماركوس أجيلار، مدير مركز برشلونة للابتكار الرياضي.

يذكر أن شركة "أون إير جروب" هي شركة مصرية تأسست عام 2010، مقرها الرئيسي بالقاهرة - جمهورية مصر العربية ولها أفرع إقليمية في دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة، والرياض- المملكة العربية السعودية.

تمارس الشركة نشاطها في مجال إدارة المشروعات وتنظيم المؤتمرات والمعارض والخدمات الإعلامية والعلاقات والاستشارات العامة وتنفيذ البرامج التدريبية الإعلامية داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

تملك الشركة خبرة واسعة في مجال التدريب والتأهيل والتسويق الإعلامي والدعاية والإعلان وإدارة استديوهات الأخبار وخدمات القنوات الفضائية. تملك شراكة مع عدد من المؤسسات الإعلامية والتعليمية والشركات المحلية والدولية، وتضم مجموعة من الشركات هي:

أون إير لإدارة المشروعات .

شركة سبورتس ميديا هب للاستثمار الرياضي.

أون إير للعلاقات العامة والإعلام.

شركة ايكسيرو لخدمات الطيران.

أون إير أكاديمي.

أون إير استوديو للخدمات الإعلامية واستديوهات الأخبار.

أما عن مركز برشلونة للابتكار الرياضي، فهو يهدف إلى أن يكون المركز الأول في صناعة الرياضة في جميع أنحاء العالم للمعرفة والابتكار، مع فكرة خلق قيمة للنادي والمجتمع بشكل عام. هذا هو المشروع الذي سيمكن النادي من الابتكار والتوليد والجذب والإدارة وتبادل المعرفة الخاصة به داخلياً وخارجياً.

كما يهدف المركز إلى إنشاء نظام بيئي يعزز المعرفة والابتكار. يعتمد هذا النظام البيئي على نموذج يروج لثقافة التميز والتعاون مع العلامات التجارية المرموقة والجامعات ومراكز الأبحاث والشركات الناشئة ورجال الأعمال والطلاب والرياضيين والمستثمرين وأصحاب الرؤى من جميع أنحاء العالم.

ويرغب المركز في أن يعرض عقودًا من المعرفة التي تراكمت لدى نادي برشلونة لكرة القدم حول موضوعات مثل الصحة والتغذية والأداء الرياضي العالي والمجال الرقمي وجميع الموضوعات المتعلقة بالرياضة وتأثيرها على المجتمع، وتكوين معرفة جديدة وإنشاء منتجات وخدمات جديدة يمكن أن تفيد الرياضيين والشركاء والمشجعين والمجتمع بشكل عام.