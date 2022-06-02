الخميس 02 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

كتاب جديد عن «عبدالعزيز مخيون» لـ«ماهر زهدى»

المتفرد
المتفرد
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صدر كتاب «عبدالعزيز مخيون.. المتفرد»، للكاتب ماهر زهدى، بمناسبة تكريم النجم بالمهرجان القومى للسينما المصرية بدورته الـ٢٤، برئاسة الناقد والكاتب كمال رمزى، الذى ينظمه صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة.

وقال «زهدى»، لـ«الدستور»، إنه يشكر الفنان عبدالعزيز مخيون لما بذله معه من جهد كبير من أجل إنجاز هذا الكتاب، مؤكدًا أن «مخيون» يعد أحد الرموز المعاصرة فى الفن المصرى لعطائه المميز عبر رحلة طويلة امتدت لما يقرب من نصف قرن، ولصدقه الفنى الذى لم يتخل عنه فى جُل أعماله، دون أن يلتفت إلى حجم ما يقدمه، بل إلى قيمته وتأثيره، كما وجه الشكر للناقد والكاتب الكبير كمال رمزى رئيس المهرجان لدعمه الكتاب. وقدم «زهدى» كتابه، قائلًا: «يطل عبدالعزيز مخيون، من منطقة خاصة جدًا، بأسلوبه المتفرد البديع الراقى، الذى يعبر من خلاله عن نفسه وفنه، وعن الحياة بشكل عام دون تكلف أو ضجيج، بل إن الحياة نفسها لديه فن، واختيارات الإنسان فيها فن، لأن الفن فى رأيه هو المفتاح، الذى يساعد الإنسان على تفسير ألغاز الحياة، عبر التعبير عن رؤية إبداعية، سواء بكتاب، أو قصيدة شعر».

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