الخميس 02 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مذكرات أول مخرج مصرى فى كتاب جديد

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب
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طرحت الهيئة المصرية العامة للكتاب، مؤخرًا، دراسة أعدها وجمعها المخرج الراحل الدكتور محمد كامل القليوبى، تحت عنوان «أوراق محمد بيومى.. الرائد الأول للسينما المصرية».

«القليوبى» مخرج وكاتب سيناريو، بدأ حياته العملية مهندسًا مدنيًا، وهو أحد أهم القامات السينمائية ورمز من رموز الثقافة والفكر فى مصر، حياته الصاخبة بالإبداع والتدريس والمعارك الوطنية التى خاضها بشرف، من أجل حرية الرأى والحفاظ على تراثنا السينمائى، وحماية مستقبل المبدعين الواعدين.

وقدم «القليوبى» عددًا من الأفلام الروائية، من بينها: «البحر بيضحك ليه» عام ١٩٩٥، بطولة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وفيلم «ثلاثة على الطريق»، عام ١٩٩٣، بطولة محمود عبدالعزيز أيضًا، وفيلم «أحلام مسروقة» عام ١٩٩٩، بطولة فاروق الفيشاوى وسلوى خطاب، وفيلم «اتفرج يا سلام»، عام ٢٠٠١، بطولة هانى رمزى وماجد المصرى وحنان ترك، وفيلم «خريف آدم»، عام ٢٠٠٢، عن قصة للكاتب محمد البساطى، بطولة سوسن بدر وحسن حسنى وأحمد عزمى.

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