الخميس 02 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«القصة القصيرة جدًا» فى كتاب جديد

القصة القصيرة جدًا
القصة القصيرة جدًا فى مصر
ads

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، دراسة بعنوان «القصة القصيرة جدًا فى مصر»، تأليف أميرة عبدالشافى، ضمن سلسلة كتابات جديدة.

وتنقسم الدراسة إلى أربعة فصول، أولها بعنوان «القصة القصيرة جدًا.. التجنيس والمفهوم والجذور التاريخية»، ويعرض قضية الأجناس الأدبية ونظرية الأنواع مع التفريق بين الجنس والنوع لغة واصطلاحًا.

والفصل الثانى «القصة القصيرة جدًا فى مصر.. الأصول وأنماط الإبداع والرؤى المستقبلية»، ويتناول تتبع هذا الشكل الأدبى فى مصر وصولًا للبدايات الأولى فى كتابته، حتى الشكل الحالى الذى وصل إليه. أما الفصل الثالث فقد تناول عناصر كتابة القصة القصيرة جدًا، بما يؤهلها لتكون نوعًا أدبيًا مستقلًا له سماته الخاصة. وأخيرًا الفصل الرابع، ويضم مجموعة من تقنيات القصة القصيرة جدًا فى مصر، وما يتميز به هذا النوع الأدبى فى مصر، ثم قدم عرضًا للتلاقى بين القصة القصيرة جدًا ومجموعة من الأنواع الأدبية الأخرى التى تتماس معها، متمثلة فى الأبيجراما الشعرية وقصيدة النثر والقصة القصيرة، مع إيضاح أوجه التلاقى والاختلاف بالأمثلة التطبيقية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحالف «شلة» التوريث والدعاة الجدد ضد أسامة أنور عكاشة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 برقم الجلوس

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة القاهرة

بعد ظهورها فى القاهرة.. روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 فى جميع المحافظات

لينك بوابة التعليم الأساسي 2022 لنتيجة الشهادة الإعدادية

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 ومعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة ملش

فى بيتنا مريض نفسى

ماجد حبته

مصر تستطيع.. بالصناعة

د. محمد عفيفي

5 يونيو 67

حسين دعسة

السلاح يتفوق على الغذاء!

خالد عكاشة

وقائع ما يجرى فى الشرق الأوكرانى

ميرفت دهان

التعدد.. فهم خاطئ لمؤسسة الزواج

محمد العسيري

الشامتون فى صلاح.. وجايزة طارق إمام

ماجد حبته

مصرية فى حكومة أستراليا

صور

مجدى يعقوب يحضر نصف نهائى بطولة الاسكواش بالجونة

الوداد «يقتنص» دورى الأبطال من الأهلى

بيراميدز يهز شباك المصرى بثلاثية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتدى على موكب تشييع جثمان الصحفية غفران وراسنة

صحيفة إسرائيلية: مُحادثات بين «العدل» و«الليكود» لتشكيل حكومة بديلة

«رصاصة اخترقت صدرها».. استشهاد صحفية فلسطينية برصاص الاحتلال