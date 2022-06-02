«القصة القصيرة جدًا» فى كتاب جديد

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، دراسة بعنوان «القصة القصيرة جدًا فى مصر»، تأليف أميرة عبدالشافى، ضمن سلسلة كتابات جديدة.

وتنقسم الدراسة إلى أربعة فصول، أولها بعنوان «القصة القصيرة جدًا.. التجنيس والمفهوم والجذور التاريخية»، ويعرض قضية الأجناس الأدبية ونظرية الأنواع مع التفريق بين الجنس والنوع لغة واصطلاحًا.

والفصل الثانى «القصة القصيرة جدًا فى مصر.. الأصول وأنماط الإبداع والرؤى المستقبلية»، ويتناول تتبع هذا الشكل الأدبى فى مصر وصولًا للبدايات الأولى فى كتابته، حتى الشكل الحالى الذى وصل إليه. أما الفصل الثالث فقد تناول عناصر كتابة القصة القصيرة جدًا، بما يؤهلها لتكون نوعًا أدبيًا مستقلًا له سماته الخاصة. وأخيرًا الفصل الرابع، ويضم مجموعة من تقنيات القصة القصيرة جدًا فى مصر، وما يتميز به هذا النوع الأدبى فى مصر، ثم قدم عرضًا للتلاقى بين القصة القصيرة جدًا ومجموعة من الأنواع الأدبية الأخرى التى تتماس معها، متمثلة فى الأبيجراما الشعرية وقصيدة النثر والقصة القصيرة، مع إيضاح أوجه التلاقى والاختلاف بالأمثلة التطبيقية.