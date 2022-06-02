الخميس 02 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحفظ على 29 طن قمح قبل تهريبه للسوق السوداء بالمنيا

قمح
قمح
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تمكنت إدارة مباحث التموين بالمنيا من ضبط قائد سيارة أثناء سيره وبحوزته 29 طن قمح محلي محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلي بقصد حجبها عن التوريد للاتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة في المنيا.

وتلقى مدير أمن المنيا إخطارًا من مباحث التموين بالمنيا يفيد بضبط قائد سيارة أثناء سيرها بمحافظة المنيا وبحوزته 29 طن قمح محلي محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلي بقصد حجبها عن التوريد للاتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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