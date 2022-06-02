الخميس 02 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدبولى يتفقد معرض القطاع الخاص على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامى

مدبولي
مدبولي
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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، معرض القطاع الخاص على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

ويشارك رئيس الوزراء، بعد قليل، في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة بين 1 و4 يونيو 2022 تحت شعار "بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة".

وفي سياق آخر، تفقد مدبولي، خلال زيارته لشرم الشيخ، مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في المدينة، في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27"، المقرر انعقاده في نوفمبر المقبل.

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