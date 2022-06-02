مصرع عامل سقط من الطابق الخامس بشارع فيصل

لقي عامل مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس بشارع فيصل، غرب محافظة الجيزة. تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التي صرحت بدفن الجثة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

تلقى اللواء سامح الحميلي، مدير قطاع الغرب، إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أسفل عقار مواجه لمقهى بشارع فيصل.

تبين بالفحص أنه في أثناء مباشرة عامل لأعمال المحارة بالطابق الخامس اختل توازنه وسقط أرضًا ليفارق الحياة متأثرًا بإصابته.

جرى إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد تحرير محضر بالواقعة.