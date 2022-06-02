الخميس 02 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجى «عمرو -7»

الفريق أول محمد زكى
الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة
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شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجى التعبوى التخصصى للهيئات والإدارات بالقوات المسلحة (عمرو -7)، والذى استمر لعدة أيام فى إطار خطة التدريب الاستراتيجى التعبوى للهيئات والإدارات، بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أ ح أحمد الصيفى رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة كلمة أشار فيها إلى الدعم الكامل والتوجيهات المستمرة للقيادة العامة للقوات المسلحة، والتى كان لها أكبر الأثر فى تحويل التطوير والتحديث إلى واقع ملموس امتد إلى جميع الجوانب الإدارية للقوات المسلحة.

وتضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة الاستراتيجية التعبوية وعرض التقارير من مختلف التخصصات، والتى أظهرت مدى الكفاءة والتميز فى تنفيذ المهام التى توكل إلى المنظومة الإدارية المتكاملة للقوات المسلحة، كما أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد العالى لكافة هيئات القيادة المشاركة بالمشروع.

وناقش القائد العام للقوات المسلحة عددًا من القادة المشاركين بالمشروع فى أسلوب إداراتهم للمواقف الطارئة، وأشاد بالقرارات المتخذة من القادة وقدرتهم على العمل فى نسيج متكامل، مشيراً إلى أن التأمين الإدارى يعتبر إحدى الركائز الرئيسية لنجاح القوات المسلحة ودعم كفاءتها القتالية.

ونقل وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى رجال هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة والإدارات التخصصية، مؤكداً أن القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته بما تملكه من منظومة متطورة فى جميع التخصصات وفرد مقاتل محترف قادر على تنفيذ المهام كافة تحت مختلف الظروف.

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قد شهد مراحل المشروع التى تضمنت عرض التقارير والقرارات لجميع الإدارات التخصصية المشاركة فى المشروع أثناء مراحل العمليات.

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط بالمشروع فى تنفيذ مهامهم، وفرض عدد من المواقف الطارئة؛ للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثنـاء إدارة العمليات، مؤكداً أهمية المحافظة على التأمين الفنى والإدارى للمركبات والمعدات والأسلحة فى الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية أثناء مراحل العمليات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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