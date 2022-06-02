إصابة «مبيض محارة» سقط من أعلى أحد العقارات بالشرقية

أصيب “مبيض محارة” بكسور بأنحاء متفرقة من الجسد إثر سقوطه من أعلى سقالة خلال عمله بأحد العقارات بمدينة الزقازيق، ونقلته سيارة الإسعاف إلي مستشفى الأحرار التعليمي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا باستقبال مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق بوصول محمد سعيد أحمد، 19 عاما، مبيض محارة، مقيم بمحافظة بني سويف، مصابًا بكسور بأنحاء متفرقة بالجسد وأعراض ما بعد الارتجاج بالمخ.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية سقوط المصاب من أعلى سقالة في الطابق الخامس، وذلك أثناء العمل في مشروع إنشاء مساكن بمنطقة كفر الحمام في مدينة الزقازيق.

وتم تقديم الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.