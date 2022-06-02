الخميس 02 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محمد أبورحمة يستعرض الأدب المصري القديم في «آفاق اشتراكية»

الكاتب محمد أبو رحمة
الكاتب محمد أبو رحمة
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يستضيف نادي أدب آفاق اشتراكية، في السابعة من مساء الأحد المقبل 5 يونيو 2022، الكاتب محمد أبورحمة في ندوة عن الأدب المصري القديم.
الندوة تديرها الروائية والكاتبة الصحفية بهيجة حسين، وسط نخبة من مثقفي مصر وأعضاء نادي الأدب.
ويستعرض محمد أبورحمة نماذج من الأدب المصري القديم بوصفه متخصصًا في تاريخ أجدادنا الأوائل، وواحدًا ممن يدركون قيمة هذا الأدب في الفكر الإنساني.
يذكر أن محمد أبورحمة يجيد الترجمة عن الألمانية وله أكثر من 20 كتابًا عن الحضارة المصرية القديمة لعل أهمها «قاموس اللغة المصرية القديمة» وجاء في 10 آلاف صفحة من القطع الكبير.
يشار إلى أن نادي أدب آفاق اشتراكية كائن في 3 شارع البطل أحمد عبدالعزيز المتفرع من شارع صبري أبوعلم، وسط البلد، بالقرب من محطة مترو أنفاق محمد نجيب.

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