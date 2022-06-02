الخميس 02 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة عامل متهم بسرقة سيارة أحد المواطنين بأسلوب المغافلة للمحاكمة

حبس
حبس
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قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، إحالة عامل متهم بسرقة سيارة أحد المواطنين بأسلوب المغافلة بدائرة قسم السيدة زينب، إلى المحاكمة الجنائية.

وكانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

تلقى قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد المواطنين، مُقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بأنه عقب قيامه بترك السيارة ملكه داخل كابينة لطلاء السيارات "كائنة بدائرة القسم"، وحال عودته فوجئ بقيام أحد العاملين بالكابينة بسرقتها ولاذ بالفرار، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملًا، مقيمًا بمحافظة سوهاج.

جنوب القاهرة متهم بسرقة المحاكمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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