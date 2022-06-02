الخميس 02 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس صاحب شركة هارب من 180 سنة سجن

حبس
حبس
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أمرت نيابة السلام، بحبس صاحب شركة هارب من 180 سنة سجن، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن نجحت في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة مطلوب التنفيذ عليه في عدد (127) حكمًا قضائيًا بإجمالي مدد حبس بلغت 180 سنة، وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (مدير وشريك بإحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) بتغيير محل إقامته والاختباء بإحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة خشية ضبطه، وذلك لكونه مطلوب التنفيذ عليه في عدد (127) حكمًا قضائيًا بإجمالي مدد حبس بلغت (180) سنة وكفالات مالية (200 ألف جنيه).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

نيابة السلام صاحب شركة حبس صاحب شركة هارب 180 سنة سجن

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