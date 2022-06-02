مقتل 4 بينهم مسلح فى إطلاق نار بحرم مستشفى بأوكلاهوما الأمريكية

أعلنت الشرطة في مدينة تالسا بولاية أوكلاهوما الأمريكية، اليوم الخميس، أن هناك معلومات عن سقوط قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار بالقرب من مستشفى في المدينة، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وقالت الشرطة أنها تلقت بلاغًا بوجود رجل مسلح بالقرب من مبنى المستشفى، وتطورت الأمور إلى حادث إطلاق النار.

وأكدت الشرطة أنها تعاملت مع الحادث، وأن المهاجم قد تم تحييده. ولم يتضح على الفور ما إذا تم القضاء عليه أو إصابته.

وقالت الشرطة إنها تفتش مبنى المركز الطبي لتأمينه، بعد دخولها المبنى والعثور على عدد من الجرحى، ودعت السكان للابتعاد عن مكان الحادث.

وذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها مقتل 4 بينهم مسلح في إطلاق نار بحرم مستشفى في أوكلاهوما الأميركية.