أمريكا: أوكرانيا وعدتنا بعدم استخدام الأسلحة الحديثة ضد أهداف داخل روسيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن أمريكا ستسلم أوكرانيا الأسلحة الجديدة بعيدة المدى، لكن شريطة وعدت أوكرانيا الولايات المتحدة بأنها لن تستخدمها ضد أهداف داخل روسيا.

وقال "بلينكن"، خلال مؤتمر صحفي عقده مع الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرج في واشنطن إن الحرب "قد تنتهي غدًا إذا أوقفت روسيا عدوانها" لكن "لا نرى أي مؤشر في هذا الاتجاه في المرحلة الراهنة".

وأضاف: "هناك علاقة ثقة قوية بين أوكرانيا والولايات المتحدة، وكذلك مع حلفائنا وشركائنا".

ونفى "بلينكن" الادعاءات بأن الولايات المتحدة تخاطر بالتصعيد مع روسيا التي غزت أوكرانيا في فبراير رغم التحذيرات الغربية المتكررة.

وتابع: "إن روسيا هي التي تهاجم أوكرانيا وليس العكس.. أفضل طريقة لتجنب التصعيد هي أن توقف روسيا العدوان والحرب التي بدأتها، ولديها القدرة المطلقة على القيام بذلك".

وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستزود أوكرانيا "أنظمة صاروخية متطورة" تطالب بها اوكرانيا بإلحاح، مع ضمانة الا تستخدمها لضرب الأراضي الروسية.

وكتب الرئيس الأميركي جو بايدن في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز: "سنزود الأوكرانيين أنظمة صاروخية أكثر تطورًا وذخائر، مما سيتيح لهم أن يصيبوا بدقة أكثر أهدافًا أساسية في ميدان المعركة في أوكرانيا".

ولم يوضح الرئيس الأمريكي عن أي نوع تحديدًا من الأنظمة الصاروخية يتحدث، لكن مسؤولًا كبيرًا في البيت الأبيض قال إن الأمر يتعلق براجمات صواريخ من طراز "هيمارس".

وصرح المسؤول لصحفيين طالبًا منهم عدم نشر اسمه، بأن الجيش الأوكراني سيحصل على راجمات هيمارس وصواريخ يصل مداها إلى 80 كيلومترًا، واضعًا بذلك حدًا لأيام عدة من التكهنات بشأن طبيعة الأسلحة النوعية الإضافية التي قررت واشنطن تزويد كييف بها للتصدي للغزو الروسي.

وهيمارس هي راجمات صواريخ تركب على مدرعات خفيفة وتُطلق صواريخ موجهة ودقيقة الإصابة.