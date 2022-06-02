مقتل جندى أردنى وإصابة 3 آخرين بهجوم شمال مالى

قتل جندي أردنيّ من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي وجرح ثلاثة آخرون، صباح الأربعاء، في هجوم على موكب لهم في كيدال (شمال)، وفق ما أعلنت "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي" (مينوسما).

وتعرّض الموكب الذي كان يضمّ أربعة جنود أردنيين لإطلاق نار مباشر وقذائف لساعة من الوقت، وفق ما أعلن ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمم المتحدة من نيويورك.

وتحدّث الناطق باسم بعثة المنظمة الدولية (مينوسما) أوليفييه سالجادو، على مواقع التواصل الاجتماعي عن عمليّة "إرهابيّة" من دون الإشارة لهوية منفذيها.

ونقل "دوجاريك" عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "إدانته الشديدة" للهجوم.

وكان "جوتيريش"، أفاد في تقرير إلى مجلس الأمن، نشر صدفة في اليوم نفسه للهجوم، أنّ "مواقع مينوسما في كيدال (حيث وقع الهجوم) كان الأقل عرضة للهجمات".

وذكر التقرير "الآثار المحتملة لتكثيف حوار البعثة مع الفاعلين الأساسيين في المنطقة"، إلا أنّ الممثل الخاص للأمم المتحدة في مالي ورئيس بعثة مينوسما القاسم واني قال في بيان، إنّ الهجوم الأخير هو خامس حادث يقع في منطقة كيدال خلال أسبوع.

ووصف البيان العملية بأنّها "محاولة يائسة أخرى من قبل الجماعات الإرهابية لعرقلة المساعي من أجل السلام في مالي وتنفيذ تفويض مينوسما".

وتنشط قوة "مينوسما" البالغ عديدها نحو 13 ألف عنصر في مالي منذ العام 2013، وتعد حاليًا البعثة الأممية الأكثر تكبدًا للخسائر البشرية في العالم.

وبحسب البعثة قتل 172 من عناصرها خلال هجمات.