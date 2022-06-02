الخميس 02 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق شقة سكنية فى المنيرة دون وقوع إصابات

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية
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نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية  بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية دون وقوع إصابات.

كانت قد تلقت غرقة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع مجاهد إبراهيم من شارع الجامع بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية كما هرعت سيارات الإطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى  المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قوات الحماية المدنية الجيزة حريق شقة سكنية المنيرة الغربية

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