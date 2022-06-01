الأربعاء 01 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أول تعليق من آمبر هيرد على إدانتها فى قضية جونى ديب

جريدة الدستور
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علّقت الفنانة الأمريكية آمبر هيرد، قبل قليل، على إدانتها بالتشهير ضد زوجها السابق الفنان جوني ديب.

وغردت عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «الإحباط الذي أعيشه اليوم لا يوصف بالكلام».

وأكدت آمبر هيرد أنها ستقدم طلب استئناف للحكم لتقليل مبلغ التعويض.

وقالت هيرد، في بيانها "أناحزينة لأنني فقدت حقًا اعتقدت أنه كان لي كأمريكية  وهو التحدث بحرية وانفتاح"، معتبرة أن الحكم يعيق النساء ومعاملة ضحايا العنف الأسري.

كانت محكمة أمريكية قد قضت بتعويض قدره 15 مليون دولار لصالح الممثل جوني ديب في اتهامه بالتشهير ضد زوجته السابقة.

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