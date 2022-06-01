الأربعاء 01 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تماضر توفيق.. سيدة ماسبيرو الأولى

تماضر توفيق
تماضر توفيق
ads

تحل هذه الأيام ذكرى رحيل الإعلامية والإذاعية الكبيرة تماضر توفيق، أول سيدة تتولى منصب رئيس التليفزيون المصرى.

ولدت الإعلامية تماضر توفيق فى ٩ فبراير ١٩٢٠، فى مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وحصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة. عقب تخرجها، التحقت الإعلامية الكبيرة بالعمل فى الإذاعة المصرية، وكانت أول سيدة تقرأ نشرة الأخبار بالإذاعة فى ١٩٤٦، لكن عشقها للمسرح جعلها تكوّن فريقًا للتمثيل فى الإذاعة. بعدها، سافرت تماضر توفيق فى بعثة دراسية للتدرب فى هيئة الإذاعة البريطانية بلندن، ثم انتدبتها هيئة التليفونات المصرية بالإذاعة فى ١٩٥١ لتسجيل الساعة الناطقة بالسويد. وفى عام ١٩٥٧، كانت تماضر توفيق ضمن أول بعثة للولايات المتحدة باسم التليفزيون المصرى، وعملت عند عودتها كأول مخرجة بالتليفزيون فى بدايته فى عام ١٩٦٠، وفى عام ١٩٦١، مثلت تماضر توفيق التليفزيون العربى فى مؤتمر البرامج التعليمية العالمية للتليفزيون بروما، ثم ترأست وفده بمهرجان التليفزيون الدولى الخامس بالإسكندرية، وانتخبت، فى أكتوبر من عام ١٩٧٧، رئيس تحكيم الأفلام التليفزيونية، ثم عينت مستشارًا باتحاد الإذاعة والتليفزيون فى عام ١٩٨٠، ثم مديرًا للمراقبة العامة للتخطيط والمتابعة، ثم أصبحت وكيلة للتليفزيون لشئون البرامج، إلى أن تولت، فى عام ١٩٧٧، رئاسة التليفزيون المصرى، وذلك حتى عام ١٩٨٥.

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحالف «شلة» التوريث والدعاة الجدد ضد أسامة أنور عكاشة

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الإسكندرية برقم الجلوس

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 برقم الجلوس فقط فى جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

البوابة الإلكترونية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2022

بالاسم ورقم الجلوس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

وقائع ما يجرى فى الشرق الأوكرانى

ميرفت دهان

التعدد.. فهم خاطئ لمؤسسة الزواج

محمد العسيري

الشامتون فى صلاح.. وجايزة طارق إمام

ماجد حبته

مصرية فى حكومة أستراليا

الدكتور إبراهيم نجم

خطوة جادة للعمل والسعي لإنتاج خطاب ديني منضبط

مدحت بشاى

فهمي عمر .. وان نتذكر ما روى في يوم ميلاد اذاعتنا المصرية

عبد الرحيم طايع

الترحم على غير المسلمين!

د هند جاد

لا اجتهاد مع النص فى قانون "هى".. واحدة شرعى و3 عرفى و5 مسيار و13 متعة

صور

الوداد «يقتنص» دورى الأبطال من الأهلى

بيراميدز يهز شباك المصرى بثلاثية

مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتدى على موكب تشييع جثمان الصحفية غفران وراسنة

صحيفة إسرائيلية: مُحادثات بين «العدل» و«الليكود» لتشكيل حكومة بديلة

«رصاصة اخترقت صدرها».. استشهاد صحفية فلسطينية برصاص الاحتلال