تماضر توفيق.. سيدة ماسبيرو الأولى

تحل هذه الأيام ذكرى رحيل الإعلامية والإذاعية الكبيرة تماضر توفيق، أول سيدة تتولى منصب رئيس التليفزيون المصرى.

ولدت الإعلامية تماضر توفيق فى ٩ فبراير ١٩٢٠، فى مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وحصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة. عقب تخرجها، التحقت الإعلامية الكبيرة بالعمل فى الإذاعة المصرية، وكانت أول سيدة تقرأ نشرة الأخبار بالإذاعة فى ١٩٤٦، لكن عشقها للمسرح جعلها تكوّن فريقًا للتمثيل فى الإذاعة. بعدها، سافرت تماضر توفيق فى بعثة دراسية للتدرب فى هيئة الإذاعة البريطانية بلندن، ثم انتدبتها هيئة التليفونات المصرية بالإذاعة فى ١٩٥١ لتسجيل الساعة الناطقة بالسويد. وفى عام ١٩٥٧، كانت تماضر توفيق ضمن أول بعثة للولايات المتحدة باسم التليفزيون المصرى، وعملت عند عودتها كأول مخرجة بالتليفزيون فى بدايته فى عام ١٩٦٠، وفى عام ١٩٦١، مثلت تماضر توفيق التليفزيون العربى فى مؤتمر البرامج التعليمية العالمية للتليفزيون بروما، ثم ترأست وفده بمهرجان التليفزيون الدولى الخامس بالإسكندرية، وانتخبت، فى أكتوبر من عام ١٩٧٧، رئيس تحكيم الأفلام التليفزيونية، ثم عينت مستشارًا باتحاد الإذاعة والتليفزيون فى عام ١٩٨٠، ثم مديرًا للمراقبة العامة للتخطيط والمتابعة، ثم أصبحت وكيلة للتليفزيون لشئون البرامج، إلى أن تولت، فى عام ١٩٧٧، رئاسة التليفزيون المصرى، وذلك حتى عام ١٩٨٥.