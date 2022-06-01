الأربعاء 01 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

برعاية وزارتي السياحة والشباب.. تكريم شركة "Infinity Corp” في فعاليات مؤتمر رابطة المسوقين the marketers league

جريدة الدستور
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برعاية وزارتي السياحة والآثار، والشباب والرياضة، شاركت شركة “انفينيتي كورب” إحدى كبرى شركات خدمات العلاقات العامة والتسويق الرقمي، في أعمال الدورة السابعة من مؤتمر رابطة المسوقين the marketers league، الحدث الأهم والأكبر في مجال التسويق، تحت ، والذى استمرت فعالياته لمدة يومين 28,29  من مايو ونظمته شركة سان آن سام بفندق توليب ماچيستك الجلالة العين السخنة .
واكدت مني يونس مديرة العلاقات العامة لشركة "Infinity Corp” على ضرورة المشاركة فى الفعاليات والمؤتمرات المحلية والدولية التى تضم كوادر التسويق في مصر والشرق الأوسط لمتابعة توجهات قطاع الأعمال في الفترة الأخيرة نحو الحملات الإعلانية والدعائية لمعرفة أخر التطورات التي يشهدها سوق الأعمال في مصر والعالم .

كما عبرت عن سعادتها بتكريم شركتها في مؤتمر رابطة المسوقين وتعتبره وسام لها ولشركة “Infinity Corp” كما تؤكد علي ضرورة الاستمرار وبذل الجهود والمشاركة في فعاليات المؤتمر في نسخته الثامنة ل عام ٢٠٢٣.

وافتتح المؤتمر المهندس "سامر فراج" رئيس مجلس الإدارة الشركة، واستهدف المؤتمر تطوير منظومة التسويق والاستثمار والإدارة من خلال تلاقي القيادات المؤثرة من مختلف الشركات والمؤسسات الاقتصادية في مصر والعالم ويشارك في المؤتمر  الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ولفيف من رجال الأعمال وأصحاب الشركات الكبرى (وليد حسونة - غادة غيث - إبراهيم حجازي -وائل قرطام - ايهاب جوهر - رامي خضير ) بغرض تنظيم الاستراتيچية التسويقية المختلفة لتحقيق الاهداف في اهم مجالات قطاع الاتصالات والصناعة والتكنولوجيا الحديثة وغيرها من القطاعات في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم.
وحرصت شركة"انفينيتي كورب على التواجد والتفاعل مع جميع الأحداث التي تهتم بتطوير إستراتيجية التسويق في مصر والعالم وذلك من أجل مواكبة قطاع التسويق لخدمة عملاؤها في ظل تحديات الصناعة والمنافسة القوية للحصول علي نتائج تصل نسبة نجاحها مائة في المائة، كما شاركت شركة انفينيتي كورب في تنظيم العديد من المؤتمرات  داخل وخارج مصر حيث تقوم بتقديم جميع الخدمات الإعلانية المتعلقة بإقامة المعارض والمؤتمرات وذلك من خلال كوادر متخصصة في إدارة حملات إعلانية ناجحة.

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