الأربعاء 01 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لـ5 متهمين بقتل شاب لسرقة هاتفه المحمول بالشرقية

محكمة
محكمة
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أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الأربعاء، حكمها بمعاقبة تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامهم بقتل شاب لسرقة هاتفه المحمول.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين ووليد المهدى، وأمير أحمد زكي، وأمانة سر خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية رقم 5117 لسنة 2019 جنايات صان الحجر لسنة 2019، والمقيدة برقم 732 لسنة 2019 كلى شمال الزقازيق، ليوم 28 أبريل عام 2019، عندما تلقى اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بالعثور على جثة "محمد ص ج" 19 سنة من صان الحجر مقتولًا، إثر إصابته بطلق ناري، وتبين من المعاينة وجود شبهة جنائية، وقررت النيابة العامة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبين من تحريات فريق البحث الجنائى بفرع الشرق الذى قاده العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، بإشراف اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، إلى قيام 5 أشخاص بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات، وتم تحديدهم وضبطهم وهم كل من "محمد ك م" 27 سنة مقيم تمى الأمديد الدقهلية، و"حسن ع ح" 25 سنة مقيم أولاد صقر، و"السيد م إ" 27 سنة مقيم أولاد صقر، و"عثمان أ ر" 29 سنة مقيم صان الحجر، و"سلامة ال م " 23 سنة عامل مقيم دائرة مركز أولاد صقر، وتم ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة والسيارة، وتبين ارتكابهم الواقعة لسرقة المجنى عليه بالإكراه وعندما قاومهم تمكنوا من قتله وسرقة هاتفه المحمول، وبالعرض على نيابة الحسينية قررت إحالتهم لمحكمة الجنايات للمحاكمة.

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