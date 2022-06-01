الأربعاء 01 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشال جثة شاب سقط فى ترعة النعناعية بالمنوفية

جثة
جثة
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انتشلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، جثمان شاب سقط بترعة النعناعية من أعلى كوبرى سنتريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وجار نقل الجثمان إلى مستشفى أشمون العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، يفيد بتمكن قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية من استخراج جثمان شاب سقط من أعلى كوبرى سنتريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

جارى نقل الجثمان إلى مستشفى أشمون العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مركز شرطة حرير خطر الدم شاب عميد مدن قوات دير ألم مدني سقط الحماية المدني

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