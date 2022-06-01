حبس متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى بعابدين

قررت جهات التحقيق في عابدين، حبس متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي غير المشروع، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت قد نجحت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، في ضبط المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بمنطقة عابدين.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية، قيام شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"، مقيمين بدائرة قسم شرطة عابدين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عابدين، وعُثر بحوزتهما على مبالغ مالية لعملات "محلية، أجنبية".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة، بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحبس المتهمين.