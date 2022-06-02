كيف تمكنت كيم كارداشيان من ارتداء فستان مارلين مونرو الأصلى؟ (صور)

للوهلة الأولى ، قد نعتقد أن الزي الذي ارتدته كيم كارداشيان الأخير هو فستان مذهل كعادتها فقط ، ولكنه بسيط للغاية ولا يمكن أن يكون هذا بعيدًا عن الحقيقة لأن الفستان هو في الواقع جزء من تاريخ هوليود.

وفقًا لموقع"Bright Side" نشر العديد من المعلومات الخاصة بالفساتين سواء من جانب مارلين مونرو صاحبة الفستان الأصلي أو من جانب كيم كادراشيان.

قليلا من قصة خلفية الثوب

دعنا نعود بالزمن إلى عام 1962 ، عندما قدمت مارلين مونرو غناءًا للرئيس جون إف كينيدي في ماديسون سكوير غاردن، حيث غنت كلمات الأغنية المعروفة "عيد ميلاد سعيد" والتي أدت إلى لقب الفستان بـ "فستان عيد ميلاد سعيد السيد الرئيس"، في ذلك الوقت ، أثار الزي ضجة بسبب طبيعته الكاشفة .

كارداشيان بفستان مارلين

تم بيع أغلى فستان في العالم في مزاد على الإطلاق

طلبت مارلين مونرو من مصممها أن يجعلها "فستانًا تاريخيًا حقًا ، فستانًا رائعًا فريدًا من نوعه." قام بتصميم الرسم بوب ماكي ، وهو مصمم حديث التخرج ، وتم إحياء الرؤية من قبل المصمم جان لويس. يقال إن مارلين دفعت 1440 دولارًا للقطعة.

في عام 2016 ، اشترى متحف ريبليز صدق أو لا تصدق قطعة مارلين مونرو المخصصة في مزاد مقابل 4.8 مليون دولار، منذ ذلك الحين ازداد الثوب من قيمته، وتقدر قيمته الآن بأكثر من 10 ملايين دولار، قالت كيم كارداشيان إنها تحب المزادات، وهكذا قابلت بعض الأشخاص في العمل، نفس الأشخاص الذين ربطوها بمتحف ريبلي.

شروط وأحكام لبسه

نظرًا لطبيعة العباءات التاريخية، فليس من السهل طلبها وارتدائها فقط ، يجب اتباع بروتوكول، كان لا بد من دعوة كيم كارداشيان لتجربة نسخة طبق الأصل من الفستان لمعرفة ما إذا كان يناسب جسدها، تناسبها النسخة المتماثلة تمامًا ولكن عندما حان وقت تجربة الصفقة الحقيقية.

فستان مارلين

بالنسبة للنجمة التلفزيونية كيم خضعت للعديد من التمارين الرياضية العديدة حتى يلائمها الفستان حتى أنها صبغت شعرها بلاتيني الأشقر لتقليد المظهر الأصلي الكامل الذي ارتدته مارلين، تم التعامل مع القطعة بعناية فائقة حيث قدم المحترفون مدخلاتهم حتى لا يحدث أي ضرر للفستان.

في Met ، من أجل الحفاظ على نزاهة الزي ، لم تكن كيم قادرة على ارتداء مكياج جسدها المعتاد وارتدته فقط أثناء السجادة الحمراء للصور، عندما وصلت كيم وبيت إلى أعلى الدرج، بدلت إلى نسخة طبق الأصل من الفستان، والتي أعارها متحف ريبلي لها أيضًا.

شارك المتحف أن رسام الكاريكاتير الخاص بهم قد صنع نسخة طبق الأصل من رسم بوب ماكي ، يظهر فيها النجم التلفزيوني كيم كارداشيان، في هذه الأثناء ، قالت مواكبة نجمة كارداشيان على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها إنها تشرفت بارتداء الفستان الأيقوني الذي ارتدته مارلين مونرو في عام 1962.