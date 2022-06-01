قصة فنان أمريكي اعتنى بجارته صاحبة الـ 89 عامًا حتى لحظاتها الأخيرة (صور)

عندما تلتقي روحان، تزدهر صداقة غير محتملة بينهما، ولا يسعنا إلا أن نقول: "العمر هو حقًا مجرد رقم"، قابل كريس سالفاتور، الممثل والموديل والمغني الأمريكي، الذي اشتهر بمسلسله السينمائي Eating Out، جارته “نورما” صاحبة الـ 89 عامًا وأدى أهم أدواره في الحياة.

وفقًا لموقع “مترو” نروى لكم قصة كريس ونورما وكيف اعتنى بجارته.

التقيا بمحض الصدفة

لا نعرف ما إذا كنت تؤمن بالمصير، لكن بعض الناس يخدمون حقًا هدفًا أسمى في حياتنا، تبدأ القصة بين كريس، نجم هوليوود، وجارته المسنة نورما، بهدوء اعتادت العجوز على العيش وحدها، كانوا مجرد جيران في البداية ولكن كريس قرر دعوتها للدردشة سويًا ويعرف قصتها، وقال في مقابلة مع برنامج The Today Show: "لقد بدت لطيفة للغاية ، وكانت مثل هذه الصداقة المباشرة"، وبالفعل عقب اللقاء الأول بينهما بالفعل بدأت صداقتهما.

أصبحوا أفضل الأصدقاء

وقت اللقاء كان كلًا منهما يحتاج للآخر فكان كريس يمر ببعض الأوقات العصيبة وكان في حاجة ماسة إلى الدعم والرفقة التي قدمتها نورما، بسبب انفصاله عن زوجته في ذلك الوقت وكونها فردًا داعمًا ومهتمًا للغاية يمكنه مشاركتها هذا الأمر، أجرى الثنائي غير المتوقع محادثات لا تنتهي حول الحب والحياة والأزياء أثناء القيام بأنشطته الممتعة مثل الطهي معًا.

مشكلة العجوز مع المرض

لسوء الحظ، كانت نورما تخوض معركة صعبة بنفسها، قبل 10 سنوات، تم تشخيص إصابتها بسرطان الدم، وكان لديها فترات طويلة عندما كانت داخل وخارج المستشفى حتى زيارتها الأخيرة للطبيب عندما قدم لها بعض الأخبار الصادمة، أرادت نورما الخروج برشاقة بشروطها الخاصة ورفضت المزيد من العلاجات، ووافق الطبيب على السماح لها بالعودة إلى المنزل بشرط واحد فقط: إذا كان لديها رعاية منزلية على مدار 24 ساعة، كانت هذه مشكلة كبيرة بالنسبة لها لأنه لم يكن لديها أي عائلة في المنطقة، ولكن هذا هو الوقت الذي تدخل فيه كريس لرعاية أفضل صديق له.

معا حتى النهاية

كان على كريس أن يصبح المشرف الأساسي على نورما داخل منزلها ويرعاها وبالفعل تكفل بها وأقنعها على العلاج، وقرر أن يدعو محبيه بالتبرع لنورما وبالفعل استطاع أن يجمع أكثر من 77000 دولار، كان التحول من دور أعز أصدقائها إلى دور مقدم الرعاية الأساسي لها بمثابة تغيير صعب بالنسبة للممثل الشاب، ولكن بقلبه الدافئ والعاطفي تمكن من هذا .

الوداع

كان من الصعب على كريس أن يقول وداعًا، لكنه كان يعلم أن اللحظات التي شاركوها معًا كانت لا تقدر بثمن ولا يمكن لأي قوة في الكون أن تأخذ ذلك بعيدًا.