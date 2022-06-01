الأربعاء 01 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«القومي للمرأة» يختتم المرحلة الأولى من برنامج ريادة الأعمال بالإسكندرية

تدريب ريادة الأعمال
تدريب ريادة الأعمال بالقومي للمرأة
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أعلنت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسكندرية، ختام المرحلة الأولى من برنامج ريادة الأعمال بمحافظة الإسكندرية.

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وأشارت مقررة فرع المجلس القومي في بيان، اليوم، أنه في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نفذ الفرع في الفترة من 15 يناير حتى 31 مايو 2022، 72 دورة من برنامج (ريادة الأعمال) على مستوى 13 قرية من قرى مركز ومدينة برج العرب التابعة لمبادرة حياة كريمة، واستهدفت 1745 سيدة من القرى المستهدفة و تم الاستعانة بما يزيد عن  15 مدرب معتمد.  

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وأضافت أن البرنامج تضمن تعريف السيدات بمبادئ التخطيط ، والتسويق ، والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال، والابتكار وتقييم الفرص وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات، بالإضافة إلى شرح نموذج العمل التجاري وقواعد المحاسبة وخطوات تسجيل وترخيص أي مشروع جديد. 

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كذلك التعرف على عدد من الجهات التي تقدم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي يمكن للسيدات الاستفادة من خدماتها بالإضافة إلى تعريف السيدات بالشمول المالي  و إستخراج كروت ميزة للمتدربات بالمجان ، كما تم تنفيذ عدد 2 دورة من برنامج  ( المشاغل و الوحدات الإنتاجية) للمتدربات المتميزات اللاتي التحقن بتدريب ريادة الأعمال، ويتم تنمية مهاراتهن في أشغال الخيامية و التطريز و استهدفت التدريب 30 سيدة.

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المجلس القومي للمرأة بالاسكندرية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية استهدفت 1745 سيدة ريادة الأعمال

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