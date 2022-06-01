حفظ التحقيقات في وفاة شاب بالمرج: «لا شبهة جنائية»

أمرت نيابة المرج الجزئية، اليوم الأربعاء، بحفظ التحقيقات في إقدام شاب على الانتحار، حيث شنق نفسه داخل شقته، فيما أكدت التحقيقات أنه لا توجد شبهة جنائية وأن الوفاة طبيعية ولا شبهة جنائية.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الأهالي مفاده العثور على جثة شاب مشنوقًا داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة المرج، وبانتقال قوات الأمن والفحص، تبيَّن العثور على شاب معلقًا ومشنوقًا في سقف غرفة نومه.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.