الأربعاء 01 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حفظ التحقيقات في وفاة شاب بالمرج: «لا شبهة جنائية»

جثة
جثة
ads

أمرت نيابة المرج الجزئية، اليوم الأربعاء، بحفظ التحقيقات في إقدام شاب على الانتحار، حيث شنق نفسه داخل شقته، فيما أكدت التحقيقات أنه لا توجد شبهة جنائية وأن الوفاة طبيعية ولا شبهة جنائية.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الأهالي مفاده العثور على جثة شاب مشنوقًا داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة المرج، وبانتقال قوات الأمن والفحص، تبيَّن العثور على شاب معلقًا ومشنوقًا في سقف غرفة نومه.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

أحداث عادية ولجان إلكترونية!

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022

محافظة الدقهلية تعلن ظهور «نتيجة الإعدادية» 2022

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 برقم الجلوس فقط فى جميع المحافظات

بالاسم ورقم الجلوس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم اليوم

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2022 برقم الجلوس فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

لا اجتهاد مع النص فى قانون "هى".. واحدة شرعى و3 عرفى و5 مسيار و13 متعة

حسين دعسة

رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس عباس.. الخطر قادم والحرية حق.. والوصاية حماية شرعية

كريم فرغلى

الفضائح على الطريقة الحديثة

إبراهيم داود

ما حدث فى السبت والإثنين

ماجد حبته

زيارة الرئيس البولندى

د. القس صفوت البياضى

هل تعرفون مصرنا يا من لا تعرفونها؟

جلال حمام

نصيحة فريدمان وتحذير كيسنجر

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

قبلة الحياة من الرئيس لسنابل الخير فى توشكى

صور

الوداد «يقتنص» دورى الأبطال من الأهلى

بيراميدز يهز شباك المصرى بثلاثية

مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة إسرائيلية: مُحادثات بين «العدل» و«الليكود» لتشكيل حكومة بديلة

«رصاصة اخترقت صدرها».. استشهاد صحفية فلسطينية برصاص الاحتلال

الاحتلال يعتقل 7 فسطينيين من رام الله بينهم 4 أطفال