الأربعاء 01 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الغاز» يتسبب في وفاة «عروسين» في حي عين شمس

تسرب غاز
تسرب غاز
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قررت نيابة عين شمس، اليوم الأربعاء، حفظ التحقيقات في وفاة عروسين؛ نتيجة تعرضهما للاختناق بسبب تسريب الغاز داخل شقتهما بعد مرور أيام من زواجهما؛ لعدم وجود شبهة جنائية.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من مستشفى عين شمس، بوصول شاب وفتاة مصابين بالاختناق ووفاتهم داخل المستشفى، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين وفاة كل من «محمد.م»، وزوجته «فاطمة. س».

بإجراء التحريات تبين أنهما حديثا الزواج، وحدث تسريب للغاز داخل شقتهم بمنطقة عين شمس، وقامت أسرتهم بالتوجه بهما للمستشفى؛ لإنقاذهما ولكنهما توفيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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