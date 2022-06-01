الأربعاء 01 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أبرزهم أوبرا وينفري وإميليا كلارك.. 6 مشاهير اخترن حياة العزوبية (صور)

جريدة الدستور
ads

بالعودة إلى القرن الماضي، قررت Coco Chanel و Greta Garbo أن يكونا عازبين لأسباب مختلفة ترجع لهم، واليوم، تتبع العديد من النساء المشهورات أمثلة هؤلاء السيدات الناجحات، فلم تتزوج كايلي مينوغ، وتشارليز ثيرون، وإميليا كلارك، وبالكاد يمكن أن يتخيلوا أنفسهم كزوجات.

ويكشف موقع "برايت سايد" مجموعة من المشاهير اللاتي قررن عدم الزواج ولم يندمن على ذلك من بينهم ما يلي:

«تشارليز ثيرون» - 46 عامًا

لم تتزوج "تشارليز ثيرون"، ولن تتزوج  بحسب تصريحاتها الأخيرة، ووفقًا لها، لم يكن الزواج أبدًا شيئًا مهمًا بالنسبة لها، ولا تشعر بالوحدة، وإنما تعطي الاهتمام الكامل لابنتها بالتبني وتقضي وقتًا ممتعًا معها.

«إميليا كلارك» - 35 عامًا

إميليا كلارك، واحدة من أجمل النساء في العالم، غير متزوجة، حيث تعتقد أن كافة العلاقات في الوسط تنتهي بالفشل فهي لا تريد التجربة.

«كريستين ديفيس» - 57 عامًا

 الممثلة كريستين ديفيس، لم تتزوج أبدًا، ولم تحلم بهذا الأمر، حيث أنها ليس لديها وقتًا للمواعدة لأنها تربي طفليها بالتبني مما يجعلها سعيدة بذلك وترى أن هذا كافي بالنسبة لها.

«كايلي مينوغ» - 53 عامًا

لا تعتقد «كايلي مينوغ» أنها ستتزوج لأنه لم يكن هدفها أبدًا، في عام 2017، انتهت علاقتها بجوشوا ساسي، وقالت مينوغ إن الخطوبة كانت تجربة بالنسبة لها ولم يكن الزواج شيئًا تريده حقًا.

«ديان كيتون» - 76 عامًا

خاضت ديان كيتون، تجربة الخطوبة مع رجال هوليوود الأسطوريين، من آل باتشينو إلى وارن بيتي، ومع ذلك ، لم تنته أي من علاقاتها بالزواج، ولا تعتقد الممثلة أن هذه مشكلة، تعيش كيتون حياة سعيدة وكاملة: تستمر في الظهور في الأفلام الشعبية، وبعد أن بلغت الخمسين من عمرها، تبنت طفلين.

أوبرا وينفري - 68 عامًا

لم تجد أوبرا وينفري، مكانًا في حياتها للزواج والأطفال، وهي لا تندم على ذلك، إنها تعتقد أن كونها أماً وزوجة هو عمل شاق للغاية، وكل وقتها مشغول بعرضها الأسطوري.

تشارليز ثيرون هؤلاء السيدات الناجحات كريستين ديفيس كايلي مينوغ ديان كيتون

رئيس التحرير

وائل لطفي

أحداث عادية ولجان إلكترونية!

الأكثر قراءة

محافظة الدقهلية تعلن ظهور «نتيجة الإعدادية» 2022

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 برقم الجلوس فقط فى جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2022 برقم الجلوس فقط

بالاسم ورقم الجلوس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

لا اجتهاد مع النص فى قانون "هى".. واحدة شرعى و3 عرفى و5 مسيار و13 متعة

حسين دعسة

رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس عباس.. الخطر قادم والحرية حق.. والوصاية حماية شرعية

كريم فرغلى

الفضائح على الطريقة الحديثة

إبراهيم داود

ما حدث فى السبت والإثنين

ماجد حبته

زيارة الرئيس البولندى

د. القس صفوت البياضى

هل تعرفون مصرنا يا من لا تعرفونها؟

جلال حمام

نصيحة فريدمان وتحذير كيسنجر

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

قبلة الحياة من الرئيس لسنابل الخير فى توشكى

صور

الوداد «يقتنص» دورى الأبطال من الأهلى

بيراميدز يهز شباك المصرى بثلاثية

مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة إسرائيلية: مُحادثات بين «العدل» و«الليكود» لتشكيل حكومة بديلة

«رصاصة اخترقت صدرها».. استشهاد صحفية فلسطينية برصاص الاحتلال

الاحتلال يعتقل 7 فسطينيين من رام الله بينهم 4 أطفال