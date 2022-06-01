أبرزهم أوبرا وينفري وإميليا كلارك.. 6 مشاهير اخترن حياة العزوبية (صور)

بالعودة إلى القرن الماضي، قررت Coco Chanel و Greta Garbo أن يكونا عازبين لأسباب مختلفة ترجع لهم، واليوم، تتبع العديد من النساء المشهورات أمثلة هؤلاء السيدات الناجحات، فلم تتزوج كايلي مينوغ، وتشارليز ثيرون، وإميليا كلارك، وبالكاد يمكن أن يتخيلوا أنفسهم كزوجات.

ويكشف موقع "برايت سايد" مجموعة من المشاهير اللاتي قررن عدم الزواج ولم يندمن على ذلك من بينهم ما يلي:

«تشارليز ثيرون» - 46 عامًا

لم تتزوج "تشارليز ثيرون"، ولن تتزوج بحسب تصريحاتها الأخيرة، ووفقًا لها، لم يكن الزواج أبدًا شيئًا مهمًا بالنسبة لها، ولا تشعر بالوحدة، وإنما تعطي الاهتمام الكامل لابنتها بالتبني وتقضي وقتًا ممتعًا معها.

«إميليا كلارك» - 35 عامًا

إميليا كلارك، واحدة من أجمل النساء في العالم، غير متزوجة، حيث تعتقد أن كافة العلاقات في الوسط تنتهي بالفشل فهي لا تريد التجربة.

«كريستين ديفيس» - 57 عامًا

الممثلة كريستين ديفيس، لم تتزوج أبدًا، ولم تحلم بهذا الأمر، حيث أنها ليس لديها وقتًا للمواعدة لأنها تربي طفليها بالتبني مما يجعلها سعيدة بذلك وترى أن هذا كافي بالنسبة لها.

«كايلي مينوغ» - 53 عامًا

لا تعتقد «كايلي مينوغ» أنها ستتزوج لأنه لم يكن هدفها أبدًا، في عام 2017، انتهت علاقتها بجوشوا ساسي، وقالت مينوغ إن الخطوبة كانت تجربة بالنسبة لها ولم يكن الزواج شيئًا تريده حقًا.

«ديان كيتون» - 76 عامًا

خاضت ديان كيتون، تجربة الخطوبة مع رجال هوليوود الأسطوريين، من آل باتشينو إلى وارن بيتي، ومع ذلك ، لم تنته أي من علاقاتها بالزواج، ولا تعتقد الممثلة أن هذه مشكلة، تعيش كيتون حياة سعيدة وكاملة: تستمر في الظهور في الأفلام الشعبية، وبعد أن بلغت الخمسين من عمرها، تبنت طفلين.

أوبرا وينفري - 68 عامًا

لم تجد أوبرا وينفري، مكانًا في حياتها للزواج والأطفال، وهي لا تندم على ذلك، إنها تعتقد أن كونها أماً وزوجة هو عمل شاق للغاية، وكل وقتها مشغول بعرضها الأسطوري.