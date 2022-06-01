حبس 39 متهمًا بحوزتهم مواد مخدرة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، حبس 39 عاطلًا 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة خلال حملة أمنية، أمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجى المواد المخدرة، وحائزي الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 39 عاطلًا بطوخ والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة والخانكة والخصوص والعبور وبنها وكفر شكر، بحوزتهم 10 أسلحة نارية متنوعة، وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار، بالإضافة إلى 1638 جرامًا من مخدر الهيروين، و70 جرامًا من مخدر البودر، و1665 جرامًا من مخدر الحشيش، و4500 جرامًا من مخدر الشادو، و20 جرامًا من مخدر الآيس، و1130 جرامًا من مخدر البانجو، و30 قرصًا مخدرًا.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.