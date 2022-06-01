مصرع شاب غرقا فى إحدى الترع بالدقهلية

لقى شاب مصرعه غرقا، اليوم الأربعاء، إثر محاولته السباحة والاستحمام في إحدى الترع، بأحد مراكز محافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من مركز نبروه يفيد بعثور عدد من الأهالي على جثة شاب فى العقد الثانى من عمره داخل بحر نبروه.

وانتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة وتبين أن الشاب يدعى السعيد عبده حندق، حيث كان يهرب من حرارة الجو بالاستحمام داخل مياه بحر نبروه، ولكونه لا يُجيد السباحة غرق داخل مياه البحر وتم نقل جثمانه إلى مستشفى نبروه.

ورد تقرير مفتش الصحة بأن الوفاة ناتجة عن إسفسيكا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة العامة التي باشرت التحقيق.