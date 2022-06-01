الأربعاء 01 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب غرقا فى إحدى الترع بالدقهلية

جريدة الدستور
ads

لقى شاب مصرعه غرقا، اليوم الأربعاء، إثر محاولته السباحة والاستحمام في إحدى الترع، بأحد مراكز محافظة الدقهلية.
تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من مركز نبروه يفيد بعثور عدد من الأهالي على جثة شاب فى العقد الثانى من عمره داخل بحر نبروه.
وانتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة وتبين أن الشاب يدعى السعيد عبده حندق، حيث كان يهرب من حرارة الجو بالاستحمام داخل مياه بحر نبروه، ولكونه لا يُجيد السباحة غرق داخل مياه البحر وتم نقل جثمانه إلى مستشفى نبروه.

ورد تقرير مفتش الصحة بأن الوفاة ناتجة عن إسفسيكا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

 تحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة العامة التي باشرت التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

أحداث عادية ولجان إلكترونية!

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022

محافظة الدقهلية تعلن ظهور «نتيجة الإعدادية» 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 برقم الجلوس فقط فى جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى محافظة كفر الشيخ 2022

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2022 برقم الجلوس فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

لا اجتهاد مع النص فى قانون "هى".. واحدة شرعى و3 عرفى و5 مسيار و13 متعة

حسين دعسة

رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس عباس.. الخطر قادم والحرية حق.. والوصاية حماية شرعية

كريم فرغلى

الفضائح على الطريقة الحديثة

إبراهيم داود

ما حدث فى السبت والإثنين

ماجد حبته

زيارة الرئيس البولندى

د. القس صفوت البياضى

هل تعرفون مصرنا يا من لا تعرفونها؟

جلال حمام

نصيحة فريدمان وتحذير كيسنجر

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

قبلة الحياة من الرئيس لسنابل الخير فى توشكى

صور

الوداد «يقتنص» دورى الأبطال من الأهلى

بيراميدز يهز شباك المصرى بثلاثية

مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة إسرائيلية: مُحادثات بين «العدل» و«الليكود» لتشكيل حكومة بديلة

«رصاصة اخترقت صدرها».. استشهاد صحفية فلسطينية برصاص الاحتلال

الاحتلال يعتقل 7 فسطينيين من رام الله بينهم 4 أطفال