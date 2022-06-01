حبس 3 عاطلين ضبطوا بـ 2.5 كيلو هيروين وحشيش وأسلحة في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، اليوم الأربعاء، حبس 3 عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم بحوزتهم 2.5 كيلو هيروين وشادو وحشيش وأسلحة بيضاء، وإرسال عينة من المخدرات المضبوطة للمعمل الجنائي لفحصها واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد ورود معلومات سرية بقيام تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين سبق اتهامهم في عدد من القضايا بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بالقليوبية من ضبط كلا من "س. إ. أ" 65 سنة سبق اتهامه في 7 قضايا مسجل خطر، و"م. أ. م"، 24 سنة، عاطل سبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات، و"خ. و. أ"، 18 سنة عاطل وذلك أثناء قيادتهم دراجتين ناريتين بمنطقة سكن الأول وبحوزتهم "350 جرام من مخدر الهيروين، و1500 جرام من مخدر الشادو، و750 جرام من مخدر الحشيش، و4 سلاح أبيض، و6 هواتف محمولة، ومبلغ مالي".

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والدراجات النارية لتسهيل تنقلاتهم، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، والمبالغ المالية حصيلة تجارتهم الأثمة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.