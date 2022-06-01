مصرع سيدة وإصابة 5 بينهم أطفال فى انهيار منزل بكفرالشيخ

لقيت سيدة مصرعها وإصابة 5 أشخاص إثر انهيار منزل سكني بقرية طاهر التابعة لكفرالشيخ، اليوم الأربعاء.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، وهرعت قوات الأمن وإسعاف كفرالشيخ، وتبين مصرع حنان محمد إبراهيم، 40 سنة، وإصابة تيسير إبراهيم عبادة طاهر، 40 سنة، باشتباه كسر بالذراع اليسرى، وهدير عرفة محمد، 4 سنوات، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد عرفة محمد، 6 أشهر، باشتباه نزيف بالمخ، وخيرية إبراهيم عبادة طاهر، 40 سنة، اشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد إبراهيم عبدالشفيع، 58 سنة، باشتباه نزيف بالمخ.

وتخضع الحالات المصابة للعلاج بمستشفى كفرالشيخ العام، والجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة.