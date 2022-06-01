الأربعاء 01 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع خفير وسيدة صدمهما القطار ببني سويف

جثة
جثة
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لقى خفير نظامي وسيدة مصرعهما، اليوم الأربعاء، بعد أن صدمهما القطار على مزلقان الفوريقة، بمركز ببا جنوب غرب محافظة بني سويف، وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى.

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطه النجدة يفيد بمصرع خفير نظامي وسيدة بعد أن صدمهما القطار على مزلقان الفوريقة بمركز ببا، ووجه على الفور بنقلهما إلى مشرحة المستشفى.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف، إلى محل الواقعة وتبين أن الجثتين وهما «محمد.م.ق»، 23 سنة، خفير نظامي، و«ليلى.ط.ق»، 53 سنة، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة. 

خفير نظامي مزلقان الفوريقة ب بني سويف

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