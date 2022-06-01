سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 1-6-2022 أمام الجنيه المصرى فى البنوك

مع اقتراب موسم الحج يهتم المصريون بمعرفة سعر الريال السعودي يوميًا، بسبب إقبالهم على شراء الريال السعودي قبل سفرهم إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج في شهر ذي الحجة من كل عام.

ومع اقتراب موسم الحج حيث يفصل المسلم عنه شهر واحد فقط، زادت عمليات البحث عبر جوجل بحثًا عن سعر الريال السعودي فى البنوك المصرية والذي لم يتغير سعره أمام الجنيه المصري رغم اتجاه البنك المركزي لتخفيض قيمة الجنيه مرتان أمام الدولار الأمريكي ورفع سعر الفائدة في البنوك مرتين أيضًا.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 1-6-2022 أمام الجنيه المصري فى البنوك:

سعر الريال السعودي فى بنوك مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 1-6-2022 أمام الجنيه المصري فى البنوك المصرية وعلى شاشات البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة عند مستوى 4.85 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

في البنك الأهلي المصري-NBE بلغ سعر بيعه 4.9100 – شراء 4.8900 جنيه.

وفي البنك التجاري الدولي بلغ سعر بيع الريال السعودي 4.9100- شراء 8900 جنيه.

أما في بنك كريدي أجريكول مصر فبلغ بيع ٤٨٨٠٠ – شراء .٣.٨٨١٠ جنيه مصري.

وفي المصرف العربي الدولي بلغ سعر البيع 4.9100- شراء 4.8800 4.8500 جنيه.

أما في بنك مصر فبلغ سعر البيع 4.9100- شراء 4.8900 جنيه.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر بيع الريال السعودي 4.9100- شراء 4.8900 جنيه.



شروط رحلات الحج

لأول مرة منذ عامين افتح المملكة العربية السعودية أبوابها أمام الحجاج لأداء فريضة الحج ٢٠٢٢ ، بعد توقف بسبب انتشار جائحة كورونا.

ووضعت مجموعة من الشروط التي لابد أن يطبقها الحاج قبل السفر، وهي إجراء المسافرين لمسحة قبل السفر بحد أقصى 72 ساعة، وأن يكون مع الحاج شهادة رسمية من جهة المخصصة تفيد بحصوله على أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

أسعار رحلات الحج

وحددت شركات السياحة الدينية أسعار رحلات الحج، فتبدأ أسعار الحج الاقتصادي من 92 ألفًا و500 جنيه، غير شاملة تذاكر الطيران، مروروًا بسعر 87 ألفًا و500 جنيه، غير شاملة تذاكر الطيران، وهناك مستوى ثالث بسعر 82 ألفًا و500 جنيه، غير شاملة تذاكر الطيران.

ويبلغ سعر الحج الخمس نجوم فهو ينقسم إلى مستويين، الأول سعره 177 ألفًا و500 جنيه، والمستوى الثاني 157 ألفًا و500 جنيه، وكلاهما غير شاملين لتذاكر الطيران.