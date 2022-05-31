إحالة مسئولين بالتأمينات الاجتماعية للمحاكمة التأديبية بتهمة إهدار المال العام

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 83 لسنة 64 قضائية عليا إحالة 3 مسئولين بالتأمينات الاجتماعية للمحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية، وإهدارهم المال العام بقيمة 890 ألف جنيه.

وأكد تقرير الاتهام أن المحالين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وخالفوا أحكام القوانين واللوائح المعمول بها، وهم كلٍ من رئيس قسم المحاسبات، مدير مكتب تأمينات، ومراجع بقسم المراجعة، أهدروا المال العام بقيمة 890 ألف جنيه قيمة فروق مالية مستحقة للخزينة العامة للدولة بالمخالفة للقانون.

وأسفرت تحقيقات النيابة الإدارية بعد تشكيل لجنة لفحص المخالفات، عن وجود عدد من المخالفات المالية والإدارية والتلاعب بعدد من الملفات وتسوية المستحقات الخاصة ببعض الأطراف بقيمة أقل من المستحق وبالمخالفة للنسب المحددة قانوناً، مما أدى إلى وجود فروق مالية مستحقة للدولة.