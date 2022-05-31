الثلاثاء 31 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«SWOT».. تحليل يساعد فى تغيير الحياة نحو الأفضل.. ويُقيِّم الأهداف الشخصية

تحليل «SWOT»
تحليل «SWOT»
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مع رتم الحياة السريع يحتاج كثيرون إلى وقفة مع النفس لمعرفة أين تمضى الحياة وفى أى اتجاه يتحركون، خاصة أن ذلك يساعد فى تغيير مسار الحياة والعمل إلى الاتجاه السليم؟

تلك الأسئلة المشروعة حول كيفية الوصول لحياة أفضل، تحتاج إلى وقفة مع النفس، وتحليل لطبيعة الحياة الحالية، مع تحليل عملى لتحديد نقاط القوة والضعف فى العمل والحياة، ما يساعد فيه تحليل «SWOT»، وفقًا لموقع www.lifehack.org، لكونه يساعد على إلهام النفس. ويوضح الموقع المتخصص فى التنمية البشرية أن تحليل «SWOT» يعد أداة مفيدة للغاية لكل من الشركات والأفراد، لأنه معنى بدراسة وتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات.

ويشير إلى أن الغرض من ذلك التحليل الشخصى هو تقييم الماضى والحاضر والمستقبل والأهداف الشخصية أو المهنية، مضيفًا: إذا قمت بإجراء التحليل بشكل صحيح فسوف يمكّنك ذلك من الاستفادة من نقاط قوتك، وتحسين نقاط الضعف لديك، وتخفيف التهديدات، وتحديد فرص النمو فى المستقبل، من خلال تحليل وضعك الحالى وتقييم وتطوير نفسك للتقدم الوظيفى أو فى حياتك». ويمكن إجراء التحليل بعدة طرق، منها الكتابة على ورقة بيضاء، أو على جهاز الكمبيوتر، لتحديد نقاط القوة، والضعف، والفرص، والتهديدات. 

ويضيف: «يمكنك تخصيص النصف العلوى لكتابة نقاط القوة والضعف لديك، وهى تعتمد على العوامل الداخلية من مميزات شخصيتك أو عيوبك التى تعلمها جيدًا.. وفى الوقت نفسه، فإن النصف السفلى يكون مخصصًا لكتابة الفرص والتهديدات فى حياتك.

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