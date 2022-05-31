الثلاثاء 31 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفاة طفل سقط داخل بئر أسانسير فى الغربية

أسانسير
أسانسير
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توفى منذ قليل طفل متأثرا بإصابته، إثر سقوطه داخل بئر أسانسير في منطقة أول طنطا بمحافظة الغربية، وتم اتخاذ اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت قوات الإنقاذ البرى قد وصلت لمكان البلاغ فور تلقيه من شرطة النجدة، ونجح رجال الإنقاذ فى رفع الأسانسير والوصول للطفل، وتبين من فحصه وفاته، متأثرًا بما لحق به من إصابات وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة.

تلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد شوبير، مأمور قسم أول طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجدة بسقوط طفل صغير داخل بئر أسانسير بمنطقة مساكن الشباب بالعجيزى.

انتقل اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، واللواء ياسر عبدالحميد، مدير المباحث الجنائية، واللواء زكريا حجازي، مساعد مدير الأمن، والعميد محمد شوبير، مأمور القسم، والرائد يوسف الجندى، رئيس مباحث قسم أول طنطا، وتم الدفع بسيارة إسعاف وشرطة النجدة والإنقاذ البرى، وتبين سقوط الطفل فى بئر الأسانسير ووفاته، وتم فرض كردون أمنى فى مكان الحادث، وإخطار النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث ومباشرة التحقيقات.

النيابة العامة المباحث الجنائية شرطة النجدة محافظة الغربية سقوط طفل قوات الإنقاذ

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