براءة 9 متهمين فى سرقة مزرعة شقيق يوسف والى بالفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة بالدائرة الرابعة، برئاسة المستشار حسن دياب في القضية رقم 5044 لسنة 2018 والمتهم فيها 10 متهمين بسرقة فيلا أمين حسن أمين 67 سنة مهندس معمارى شقيق الراحل الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء الأسبق وإتلاف محتوياته ببراءة 9 متهمين والسجن 5 سنوات لمتهم بالقضية.

تعود وقائع القضية إلى 13 سبتمبر 2018 عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من المهندس أمين حسن أمين والى مهندس معمارى مقيم بالدقى، بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من موظف بالشركة المسئولة عن الأرض التى يمتلكها بشأن التعدى على الأرض الزراعية الخاصة به، وأنه انتقل للمكان وتبين له وجود المتهمين من الأول إلى الخامس وتلفيات عبارة عن اقتلاع أشجار العنب والسنادات الخشبية الخاصة بها.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين من الأول إلى الخامس تواجدوا بأرض المبلغ بدون وجه حق، وقاما بإتلاف وتكسير أشجار العنب وخلعها من تلك الأرض والاستيلاء عليها.

أضافت التحريات بأن المتهمين الثامن والتاسع تواجدوا بمكان الواقعة لمؤازرة باقي المتهمين، وأن المتهم الثامن كان بحياته سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص، فضلا عن اشتراك المتهمين السادس والسابع فى الواقعة، وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم سيارتين محملتين بالأخشاب ومنشار.