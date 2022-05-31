الثلاثاء 31 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع ربة منزل سقطت من الطابق السادس بمدينة نصر

جثة
جثة
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لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطها من الطابق السادس في مدينة نصر.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغاً بمصرع ربة منزل إثر سقوطها من الطابق السادس في مدينة نصر، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «منال. م. ن»، في العقد السادس من العمر، ربة منزل.

وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، كما تبين وجود كسور في أماكن مختلفة من الجسم، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم وأخطرت جهات التحقيق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.

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