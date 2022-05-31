هل يقلل فيتامين «د» من خطر الإجهاض؟.. دراسة تجيب

توصلت دراسة إلى أن تناول المكملات قبل الحمل يمكن أن يجعل الحمل أكثر أمانًا، وحذرت مراجعة علمية من أن نقص فيتامين (د) يمكن أن يزيد من مخاطر تعرض النساء للإجهاض.

ووفقًا لموقع “daily mail” البريطاني حوالي ثلاثة أرباع النساء الحوامل في المملكة المتحدة في الشتاء ليس لديهن مستويات عالية بما فيه الكفاية من المغذيات، ويفرزه الجسم من أشعة الشمس المباشرة على الجلد بينما يوجد أيضًا في عدد قليل من الأطعمة مثل الأسماك الزيتية وصفار البيض وحبوب الإفطار المدعمة، وجدت الدراسة أن النساء اللائي يعانين من نقص فيتامين (د) لديهن احتمال ضعف احتمال الإجهاض.

ومع ذلك، فإن فرص حدوث ذلك ستظل منخفضة للغاية لأن حالات الإجهاض تؤثر فقط على حوالي 15 في المائة من حالات الحمل، لكن الباحثين طالبوا بإجراء مزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كان تناول مكملات فيتامين (د) قبل الحمل يمكن أن يجعل الحمل أكثر أمانًا.

وفحصت المراجعة التي أجراها العلماء في مركز تومي الوطني لأبحاث الإجهاض في برمنغهام عشر دراسات تبحث في أكثر من 7600 امرأة، تم قياس مستوى فيتامين (د) عندهن ثم ربطهن بمعدلات الإجهاض، وجد الباحثون أن النساء اللائي يعانين من نقص فيتامين (د) لديهن فرصة مضاعفة تقريبًا للإجهاض مقارنة بالنساء اللائي كانت مستوياتهن ضمن النطاق الصحي.

وخلصت الدراسة أيضًا إلى أن أولئك الذين يعانون من نقص أو نقص لديهم فرصة أكبر بنسبة 60 % لحدوث ذلك.

قد يساهم نقص فيتامين (د) في خطر حدوث الإجهاض لأنه مهم في تكوين مشيمة صحية لتوصيل الأكسجين والعناصر الغذائية إلى الطفل الذي ينمو.

وأضاف التقرير الذي نشر في مجلة Fertility and Sterility أن الدراسات التي تمت دراستها كانت منخفضة الجودة للغاية واستخدمت العديد من الجرعات المختلفة من فيتامين (د) لتحديد ما إذا كانت المكملات الغذائية قبل الحمل تقلل من خطر الإجهاض.