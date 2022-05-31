سقوط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالـ«هيروين والشادو»

تباشر النيابة العامة في القليوبية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في ضبط تشكيل عصابى، لممارستهم نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة بيضاء، ومصادرة المضبوطات.

كان تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد ورود معلومات سرية بقيام تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين سبق اتهامهم بعدد من القضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بالقليوبية من ضبط كلا من «س. إ. أ»، 65 سنة، سبق اتهامه في 7 قضايا، مُسجل خطر، و«م. أ. م»، 24 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات، و«خ. و. أ»، 18 سنة، عاطل، وذلك أثناء قيادتهم دراجتين ناريتين بمنطقة سكن الأول، وبحوزتهم 350 جرام من مخدر الهيروين، و1500 جرام من مخدر الشادو، و750 جرام من مخدر الحشيش، و4 سلاح أبيض، و6 هواتف محمولة، ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والدراجات النارية لتسهيل تنقلاتهم، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، والمبالغ المالية حصيلة تجارتهم الأثمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.