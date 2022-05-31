الثلاثاء 31 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالـ«هيروين والشادو»

سقوط تشكيل عصابي
سقوط تشكيل عصابي
ads

تباشر النيابة العامة في القليوبية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في ضبط تشكيل عصابى، لممارستهم نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة بيضاء، ومصادرة المضبوطات.

كان تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد ورود معلومات سرية بقيام تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين سبق اتهامهم بعدد من القضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بالقليوبية من ضبط كلا من «س. إ. أ»، 65 سنة، سبق اتهامه في 7 قضايا، مُسجل خطر، و«م. أ. م»، 24 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات، و«خ. و. أ»، 18 سنة، عاطل، وذلك أثناء قيادتهم دراجتين ناريتين بمنطقة سكن الأول، وبحوزتهم 350 جرام من مخدر الهيروين، و1500 جرام من مخدر الشادو، و750 جرام من مخدر الحشيش، و4 سلاح أبيض، و6 هواتف محمولة، ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والدراجات النارية لتسهيل تنقلاتهم، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، والمبالغ المالية حصيلة تجارتهم الأثمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

توطين الصناعة السورية فى مصر

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى محافظة كفر الشيخ 2022

بنسبة نجاح 78.83%.. محافظ كفرالشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2022 كفر الشيخ

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2022 برقم الجلوس فقط

بالرابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.. طموح الإمارات والأردن ومصر بلا حدود

محمود خليل

الدعاة.. نجوم «كاسيت وتليفزيون وإنترنت»

منى رجب

وراء كل مصرية عالمية أسرة تساندها

د. بهي الدين مرسي

ويسألونك عن الفِطرة السوية

ماجد حبته

صوت ألمانيا.. ضد ألمانيا!

فيصل شمس

إغلاق الكواكب وأخواتها

عيد رحيل

صلاح عمل الصح

محمد رفعت

مرشدون وقتلة.. المؤسس (1)

صور

الوداد «يقتنص» دورى الأبطال من الأهلى

بيراميدز يهز شباك المصرى بثلاثية

مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

عام بعد "حارس الأسوار".. إلى أين وصلت حماس في ترميم قدراتها العسكرية؟

وزير الأوقاف الفلسطينى يحذر من «حرب دينية»: انتهاكات الاحتلال تدفع إلى ذلك

إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص خلال التصدي لاقتحام المستوطنين لمسجد النبي يونس